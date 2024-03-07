Рецидивист из Новозыбкова проведёт в колонии ещё 11 лет за убийство женщины

Рецидивист из Новозыбкова проведёт в колонии ещё 11 лет за убийство одной женщины и причинении тяжелых травм другой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Новозыбкова рассмотрел уголовное дело причинение тяжкого вреда здоровью и смертельных травм. на скамье подсудимых вновь оказался 43-летний житель города.

Ночью 26 апреля прошлого года пьяный мужчина около дом 46 на улице Комсомольской избил 33-летнюю женщину. Накануне он познакомился с ней в гостях у приятеля. Здоровью потерпевшей был причинён тяжкий вред.

В ночь с 21 на 22 августа в своей квартире фигурант металлической рукояткой от швабры избил 41-летнюю гостью. От полученных травм женщина умерла на месте.

Мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и в сентябре 2021 года вышел из тюрьмы. Суд отправил его в колонию ещё на 11 с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу.