Рецидивиста брянский суд отправил в колонию за развратные действия

Рецидивиста брянский суд отправил в колонию на 15 лет за развратные действия в отношении подростков. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов среди подростков. Приговор выслушал житель города Стародуба.

С 2018 года по 2019 год мужчина, находясь в гостях у родственников и у себя дома, отправлял порнографические изображения в личные сообщения мессенджеров четырёх несовершеннолетних лиц, с целью их развращения и вызывания сексуального интереса. Мужчина уже ранее был судим за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 15 годам в колонии. Решение не вступило в законную силу.