Рецидивиста из Брянска обвинили в повреждения дачной беседки. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию позвонил житель Брянска. На принадлежащий ему садовый участок в Фокинском районе проник злоумышленник. Он сломал дверь беседки, поранившись при этом о разбитое стекло. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. С сильным порезом ноги злоумышленника госпитализировали.
25-летний житель Фокинского района уже был судим. Молодой человек пояснил, что был пьян. Поэтому он залез на чужой участок и стал выбивать ногой дверь из хулиганских побуждений.
Ущерб собственнику составил 30 тысяч рублей. Злоумышленник выплатил потерпевшему 10 тысяч рублей.
Фигуранту полицейские предъявили обвинение. Уголовное дело рассмотрит суд.
