Рецидивиста из Брянска суд отправил в тюрьму за кражу денег с карты

Рецидивиста из Брянска суд отправил на два года в тюрьму за кражу 13 тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о краже денег со счёта. В преступлении обвиняют ранее судимого 33-летнего жителя Володарского района.

21 мая 2024 года мужчина нашёл банковскую карту и расплатился ей в магазинах областного центра. Он купил сигареты, алкоголь и кофе на 13 тысяч рублей.

Суд отправил фигуранта на два года и три месяца в колонию особого режима. Приговор не вступил в законную силу.