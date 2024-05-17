Рецидивиста из Суземского района суд отправил в колонию за хранение оружия и наркотиков

Рецидивист из Суземского района вновь отправиться в колонию за хранение винтовки и наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и наркотиков. Приговор выслушал ранее судимый 44-летний житель Суземского района.

Мужчина у себя в жилище хранил затвор 7,62-мм винтовки Мосина образца 1891/1930 годов, пригодный для стрельбы, более 150 граммов бездымного пороха, а также наркотическое средство — PVP массой 4,9 граммов. Всё это обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии особого режима и 250 тысячам рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.