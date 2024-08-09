Рецидивистка под видом медработника обокрала брянскую пенсионерку

Полицейские задержали ранее судимую 19-летнюю девушку, под видом медработника похитившую деньги у 84-летней жительницы Новозыбкова. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 84-летняя жительница Новозыбкова. В дом пенсионерки под видом медработника пришла незнакомая женщина. Она объяснила свой визит якобы плановым осмотром пожилых людей. Доверчивая пенсионерка пригласила гостью в дом. А после её ухода хозяйка обнаружила пропажу 10 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемую в краже. 19-летняя жительница села Тростань уже была судима за аналогичное преступление.

Девушке предъявили обвинение в краже. Похищенные деньги она вернула потерпевшей.