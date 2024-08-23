Рецидивистка получила условный срок за кражу из дома брянской пенсионерки

21-летняя рецидивистка получила условный срок за кражу денег из дома брянской пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело о краже. На скамье подсудимых оказались 21-летняя жительница Новозыбковского района.

Девушка проникла в квартиру к пожилой женщине, представившись медицинским работником. Когда хозяйка вышла на кухню, фигурантка забрала 32 тысячи рублей с тумбочки в спальне.

Обвиняемая ранее уже была судима. Она признала свою вину и возместила ущерб.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.