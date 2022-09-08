«Резиновый» дом обнаружили брянские полицейские

Полицейские в Брянске нашли дом, в котором зарегистрировано 45 иностранцев.

Факт массовой фиктивной регистрации граждан ближнего зарубежья выявили стражи порядка в областном центре.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Брянской области узнали, что 37-летний брянец в течение короткого периода зарегистрировал в своем доме 45 человек. Подозреваемого задержали. Полицейским он рассказал, что «клиентов» находил в интернете.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ему грозит до трёх лет колонии. А мигрантов снимут с учёта в полиции.