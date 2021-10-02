Ротавирусную инфекцию назвали одной из причин ЧП в 3-й гимназии Брянска

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Региональное следственное управление СУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после сообщений о массовом отравлении детей в гимназии № 3 в Володарском районе Брянска.

Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

В качестве одной из причин ЧП специалисты рассматривают ротавирусную инфекцию.

Накануне стало известно о том, что более 20 учеников гимназии № 3 оказались в лечебных учреждениях со схожими симптомами, связанными с расстройствами пищеварения. В гимназии ввели карантин. Проверку также проводят прокуратура и региональное управление Роспотребнадзора.