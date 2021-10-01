В Брянске прокуратура проводит проверку по факту отравления детей в гимназии № 3

1 октября стало известно о массовом отравлении детей в гимназии № 3 В Володарском районе Брянска. По указанию прокурора Брянской области Александра Войтовича в гимназии начата проверка.

АО «ФПК» увеличило число «Ласточек» между Москвой и Смоленском 1 октября сдвоенный поезд №743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум» вышел на маршрут Москва – Смоленск. Вагоны в комплектации «Премиум» оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Сдвоенная «Ласточка» позволяет одновременно перевозить 682 пассажира. Удобство маломобильных пассажиров в поездке обеспечивают подъемники для инвалидных

Новая железнодорожная ветка свяжет станцию Людиново-1 и особую экономическую зону «Калуга» Холдинг «РЖД» завершил строительные работы по созданию железнодорожной ветки, соединяющей станцию Людиново-1 Московской железной дороги и территорию особой экономической зоны «Калуга». Протяженность ветки составляет около 8 км. Созданная железнодорожная инфраструктура обеспечит потребности резидентов особой экономической зоны в перевозках в объеме до 1,6 млн тонн в год. Для обеспечения подачи и уборки вагонов на территорию ОЭЗ

Прислушайтесь к сердцу! Накануне Всемирного дня сердца врачи напоминают о необходимости беречь свое здоровье. Сегодня, когда все мировое сообщество главным образом говорит об опасности COVID-19, есть прекрасная возможность вспомнить о нашем сердце. Оказывается, даже есть Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября. И как раз отнюдь не коронавирус и его последствия, а именно сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами

Добрые мудрости Необычный социальный проект реализуется в Смоленской области в преддверии Международного дня пожилого человека, который, напомним, отмечается 1 октября. Проект называется «Добрые мудрости», и его главными героями стали представители «серебряного возраста», проживающие в домах-интернатах и находящиеся на надомном социальном обслуживании. Пенсионерам предложили поделиться накопленным жизненным опытом и мудростью с молодёжью. Более подробно о проекте рассказал губернатор

Дорога к дому Как в регионе создают комфортную среду и ремонтируют дороги? Год неумолимо близится к завершению, а это значит, что в финальную стадию выходит ремонт общественных территорий, дворов и дорог, который проводится в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Большая часть работ на объектах уже завершена. Местные жители и гости Смоленщины