Руководителя брянской туристической фирмы обвиняют в обмане клиентов

Руководителя брянской туристической фирмы обвиняют в хищении у клиентов более двух миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. В преступлении подозревают руководителя туристической фирмы. По версии следствия, в 2023 – 2024 годах мужчина заключил с 15 жителями Брянска фиктивные договоры о заграничных туристических турах. Но свои обязательства он не выполнил. Свыше 2 300 000 рублей фигурант присвоил.

Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается.