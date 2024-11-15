Руководителя сельхозпредприятия брянский суд оштрафовал за растрату
Руководителя сельхозпредприятия брянский суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за растрату. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о растрате в крупном размере. Приговор выслушал 40-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия из Злынковского района.
В ноябре прошлого года фигурант продал сельскохозяйственную технику, приобретенную по договору лизинга. Ущерб организации превысил 960 тысяч рублей.
Суд оштрафовал виновного на 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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