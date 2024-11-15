Руководителя сельхозпредприятия брянский суд оштрафовал за растрату

Руководителя сельхозпредприятия брянский суд оштрафовал на 150 тысяч рублей за растрату. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о растрате в крупном размере. Приговор выслушал 40-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия из Злынковского района.

В ноябре прошлого года фигурант продал сельскохозяйственную технику, приобретенную по договору лизинга. Ущерб организации превысил 960 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.