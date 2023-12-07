Руководителю группировки «Саранские» брянский суд ужесточил наказание

Руководителю группировки «Саранские» брянский суд увеличил сумму компенсации морального вреда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Брянского областного суда в отношении 61-летнего руководителя преступной группировки «Саранские» Виталия Кириенко. Его признали признали виновным по семи статьям, в том числе за руководство бандой, убийство, вымогательство.

Виновный состоял в банде с 1995 года, а после 2002 года возглавил её. Члены группировки совершили в числе прочего убийства депутата, похищения и убийства своих же членов банды, вымогательство 2 млн рублей у директора строительной фирмы.

Суд приговорил виновного к 19 годам в колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Приговор в апелляционном порядке обжаловала одна из потерпевших, чей муж стал жертвой «саранских». Она не согласилась с размером компенсации морального вреда. Вышестоящий суд увеличил сумму с 800 тысяч до полутора миллионов рублей. В остальном приговор остался в силе.