Сбежавший с места ДТП мотоциклист отправится в колонию

Пьяный мотоциклист, оставивший на месте ДТП пострадавшего пассажира, отправится в колонию на три с половиной года.

Суд Жирятинского района уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в отношении 28-летнего жителя села Жирятино.

Пьяный мотоциклист в селе врезался в металлическое ограждение дороги. Тяжёлые травмы получил пассажир двухколёсного транспорта. Виновник аварии скрылся. Позже его задержали стражи порядка.

Суд приговорил байкера к 3 годам 6 месяцам в колонии.Приговор не вступил в законную силу.