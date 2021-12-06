Сбитую в Брянске пенсионерку доставили в больницу с тяжелыми травмами

Пожилую женщину сбила водитель Hyundai H-1.

61-летняя женщина пострадала в результате ДТП В Брянске.

6 декабря около 14.00 у дома № 52а, корпус 1, по улице Чернышевского пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, в 150 метрах от пешеходного перехода, сбила 39-летняя водитель Hyundai H-1, ехавшая в сторону улицы 2-я Мичурина.

Пожилую женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В марте автомобилистку уже привлекали к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. На этот раз ее оштрафовали за установленные на одной оси шины с разными рисунками протектора.