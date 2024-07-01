Сбивший насмерть велосипедистку брянский водитель трактора выслушал приговор

Водителя трактора из Новозыбкова, сбившего насмерть велосипедистку, суд отправил на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушал 43-летний житель Новозыбкова.

Днём 3 октября прошлого года фигурант за рулём трактора с прицепом, двигаясь со скоростью около 20 км/ч, стал опережать велосипедистку. Водитель не учёл боковой интервал и сбил женщину. Потерпевшая погибла на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ с удержанием 15% из заработка осужденного. На 2 года 10 месяцев он лишён водительских прав. Решение не вступило в законную силу.