Сбившую на переходе в Брянске пенсионерку автомобилистку ждёт суд

Перед судом предстанет автомобилистк, сбившая пенсионерку на переходе в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. В преступлении обвиняют 38-летнюю жительницу Дятьковского района.

По версии следствия, вечером 10 ноября прошлого года женщина за рулём Mitsubishi Lancer на улице Объездной в Брянске у ТРЦ «Аэропарк» проехала на запрещающий сигнал светофора. Она сбила 75-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Здоровью пенсионерки причинён тяжкий вред.

Обвиняемая полностью признала себя виновной.