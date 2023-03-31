Семь администраторов подпольных казино в Брянске получили сроки

Брянский суд озвучил приговор семерым администраторам подпольных игровых клубов. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.
Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр в отношении семерых человек. Шестеро обвиняемых были операторами игровых салонов, а седьмой – следил за порядком и забирал выручку.
В 2018-2019 годах житель Брянска и его семь подельников проводили азартные игры через Интернет в арендованных помещениях в Брянске. Преступление выявили оперативники отдела экономической безопасности регионального УМВД. Организатор умер, а соучастники предстали перед судом.
Один из участников ранее был судим за аналогичное преступление суд отправил его в колонию на два с половиной года. Остальные фигуранты получили условные сроки. Также в доход государства конфисковано игровое оборудование.
Приговор не вступил в законную силу.
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