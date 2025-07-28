Семь брянцев пострадали от действий лжебанкиров за неделю

Семь брянцев лишились свыше 13 млн рублей после общения с лжебанкирами на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились 28 жертв дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили 18 498 000 рублей.

В ряде случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных действиях со счетами и картами. Во время беседы жертвы сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры у семи потерпевших похитили 13 649 000 рублей.