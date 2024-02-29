Семейную пару брянский суд оштрафовал за торговлю контрафактными сигаретами

Семейную пару брянский суд оштрафовал на 400 тысяч рублей за торговлю контрафактными сигаретами в Почепе. Об этом сообщил в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района рассмотрел уголовное дело о продаже немаркированных табачных изделий. Приговор выслушали 53-летний житель Жуковки и его 59-летняя сожительница.

С сентября 2022 года по апрель 2023 года пара купила 2150 пачек сигарет без акцизных марок, стоимостью более 138 тысяч рублей. Они перевезли контрафактную продукцию к себе домой в Жуковку и периодически продавали её в Почепе.

Суд назначил виновным 400 тысяч рублей штрафа. А изъятую нелегальную продукцию высшая инстанция потребовала уничтожить. Решение не вступило в законную силу.