Семейную пару наркоторговцев задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в рамках оперативных мероприятий задержали двоих жителей Володарского района. У 29-летних мужа и жены стражи порядка изъяли 12 полимерных свертков с белым порошком. В мобильном телефоне мужчины оперативники обнаружили фотографии с координатами тайников.

При обыске в доме задержанных стражи порядка обнаружили ещё 26 свертков с разовыми дозами и четыре пакета с ещё не расфасованным веществом. Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли 174 грамма синтетического наркотика.

По словам супругов, запрещенные вещества они планировали сбыть с помощью «закладок» на территории Брянска. Возбуждено уголовное дело.