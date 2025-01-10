Серийного вора задержали брянские правоохранители
Жителя Клинцов, подозреваемого в серии краж из жилых домов, задержали брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники межмуниципального отдела полиции «Клинцовский» задержали 35-летнего жителя Клинцов. Мужчину подозревают в серии краж. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.
По версии следствия, в течение нескольких месяцев ранее подозреваемый проник в три пустых частных дома. Он похитил оттуда триммер, шлифовальную машинку, телевизор и 79 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».