Серию краж из домов раскрыли полицейские в Карачеве

Полицейские в Карачеве задержали молодого рецидивиста и его несовершеннолетнего подельника, подозреваемых в серии краж из домов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Две кражи из частных жилых домов в Карачеве раскрыли правоохранители. По подозрению в сери преступления стражи порядка задержали ранее судимого 24-летнего жителя Брянска и его несовершеннолетнего приятеля, состоящего под административным надзором.

По версии следствия, молодые люди взломали входную дверь в доме по улице Калинина. Она забрали телевизор, который увезли на тележке. тоже обнаруженной в жилище. После этого фигуранты забрались в соседний дом. Там они поживились лишь электрическим удлинителем.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.