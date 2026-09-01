Посвящение в студенты прошло в филиале медицинского университета имени Сеченова в Брянске

2026, 01 сентября 10:44

Посвящение в студенты прошло в филиале медицинского университета имени Сеченова в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Брянском областном театре драмы имени Толстого состоялась церемония посвящения в студенты Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Участие в мероприятии приняли временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, ректор вуза, профессор Петр Глыбочко, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты Государственной Думы Александр Богомаз и Николай Щеглов.

На первый курс брянского филиала престижного медицинского университета поступило 300 человек. 128 учатся на бюджете, 110 — по квоте правительства Брянской области и 33 по квоте участников специальной военной операции.

«У нас подписаны договоры с городскими и областными больницами на прохождение студентами практики. Плюс они будут проходить практику и обучение на наших центральных базах в Москве. Поэтому я думаю, что здесь будет очень хорошая, индивидуальная, элитная подготовка будущих врачей», — отметил Петр Глыбочко.