Шесть брянцев попались на обман с быстрым заработком в Сети

За неделю сразу шесть жителей Брянской области поверили в обман с быстрым заработком в интернете. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонных и кибер мошенников стали 29 жителей Брянской области . Шесть из них попались на уловки мнимых экспертов за быстрому заработку в Сети.

Так, по совету мошенника двое жителей областного центра инвестировали 631 тысячу рублей. После перевода денег, собеседник пропал.

Также мошенники представлялись сотрудниками брокерских компаний. 51-летний житель Клинцов перевёл таким «экспертам» 1 719 000 рублей, а 53-летняя жительница Фокинского района Брянска – 497 960 рублей.

Также обещания быстрого заработка в Сети поверили ещё двое жителей региона. Они лишились 70 585 рублей.