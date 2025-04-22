Шесть брянцев потеряли деньги после общения с лжесотрудниками организаций

Шесть брянцев потеряли более четырёх миллионов рублей после общения с лжесотрудниками организаций и силовых структур. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе сразу шесть жителей Брянской области стали жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками различных органов, организаций, представителями крупных компаний, маркетплейсов и специализированных сайтов. Потерпевшие лишились 4 004 000 рублей.
51-летнему жителю Фокинского района Брянска незнакомец предложил купить путёвки на курорт. Мужчина перевёл 51 100 рублей. Ни путёвок, ни своих денег обратно он не получил.
А 72-летнему жителю Выгоничского района злоумышленники предложили купить электронную валюту. Доверчивый пенсионер потерял 31 200 рублей.
27-летнему жителю Бежицкого района позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он стал угрожать молодому человеку уголовной ответственностью. В результате мошенники получили 2 976 700 рублей.
В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий.
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