Шесть брянцев потеряли деньги после общения с лжесотрудниками организаций

Шесть брянцев потеряли более четырёх миллионов рублей после общения с лжесотрудниками организаций и силовых структур. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе сразу шесть жителей Брянской области стали жертвами мошенников, представляющихся сотрудниками различных органов, организаций, представителями крупных компаний, маркетплейсов и специализированных сайтов. Потерпевшие лишились 4 004 000 рублей.

51-летнему жителю Фокинского района Брянска незнакомец предложил купить путёвки на курорт. Мужчина перевёл 51 100 рублей. Ни путёвок, ни своих денег обратно он не получил.

А 72-летнему жителю Выгоничского района злоумышленники предложили купить электронную валюту. Доверчивый пенсионер потерял 31 200 рублей.

27-летнему жителю Бежицкого района позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он стал угрожать молодому человеку уголовной ответственностью. В результате мошенники получили 2 976 700 рублей.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства происшествий.