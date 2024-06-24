На прошлой неделе шесть брянцев стали жертвами лжеэкспертов по инвестициям. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Мужчина пообщался якобы с экспертом по инвестициям. По его совету он решил вложить деньги в быстрый заработок. На указанные неизвестным счета брянец перевёл 4 375 000 рублей. После получения денег «эксперт» исчез.

В аналогичную ситуацию попали ещё пять жителей Брянской области. Они лишились 2 034 000 рублей.

Полиция проводит проверку по фактам мошенничеств.