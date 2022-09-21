Шесть человек утонули в Брянске летом

В водоёмах Брянска за минувшее лето утонули шесть человек.

Итоги прошедшего купального сезона подвели в горадминистрации. Летом в областном центре работали семь официальных пляжей. На всех работали спасательные посты. В жаркие дни передвижные спасательные посты инспектировали и неофициальные пляжи.

Купальный сезон завершился 1 сентября. За это время утонули шесть человек и все в несанкционированных местах купания. В прошлом году жертв было столько же, а в 2020 – 9 человек.

Начальник Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска Андрей Скляр отметил, что в этом году на оборудованных пляжах матросы-спасатели предотвратили гибель 24 человек.