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ДТП

Женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе накануне

2026, 20 августа 12:28
Женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе накануне
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Женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 19 августа на 151-м км автомобильной дороги федерального значения «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария. 63-летняя женщина за рулём автомобиля Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в Peugeot.

Автомобилистку с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где она умерла. 53-летний водитель Peugeot был госпитализирован. 

Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стало плохое самочувствие женщины. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.

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