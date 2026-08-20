Женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе накануне

2026, 20 августа 12:28

Женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 19 августа на 151-м км автомобильной дороги федерального значения «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошла авария. 63-летняя женщина за рулём автомобиля Volkswagen выехала на встречную полосу и врезалась в Peugeot.

Автомобилистку с тяжёлыми травмами доставили в больницу, где она умерла. 53-летний водитель Peugeot был госпитализирован.

Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стало плохое самочувствие женщины. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.