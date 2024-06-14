Шесть несовершеннолетних курьеров телефонных мошенников задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители за последнее время задержали сразу 12 граждан, подозреваемых в содействии мошенникам. Так, телефонные аферисты позвонили 18 жителям региона в возрасте от 62 до 88 лет. Всем сообщили о якобы ставших виновниками ДТП родственниках. За непривлечение близких к уголовной ответственности либо на лечение пострадавших злоумышленники требовали деньги. Более пяти миллионов рублей, свыше 12 тысяч долларов США и 250 евро у пенсионеров забрали курьеры.

Всех посыльных стражи порядка задержали. Курьерами у аферистов решили поработать девять жителей Брянской области и трое молодых людей из других регионов. Среди них – шестеро подростков.

Возбуждены уголовные дела. Совершеннолетние фигуранты заключены под стражу, а подростков отпустили под подписку о невыезде до суда.