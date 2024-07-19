Шесть тонн голубики без документов задержали брянские таможенники

Грузовик, перевозивший шесть тонн голубики без документов, задержали в лесу брянские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мобильная группа Брянской таможни вместе с сотрудниками ГИБДД остановили грузовик, передвигающийся по просёлочным дорогам. По документам воитель вёз 1,5 тонны свежей голубики из Белоруссии. Но ягод в машине оказалось в четыре раза больше.

«У водителя был оформлен фитосанитарный сертификат только на часть перевозимой продукции. Безопасность и качество остальных ягод для конечного потребителя не подтверждены никакими документами», – рассказал начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Машину с товаром таможенники передали сотрудникам Россельхознадзора. Водителю грозит штраф и выдворение на территорию Белоруссии.

Фото пресс-службы Брянской таможни