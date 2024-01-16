Шесть жителей Брянска поверили лжеэкспертам по инвестициям и лишились более четырёх миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Советского района Брянска. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По его совету она перевела 1 947 000 рублей на неизвестные счета. Собеседник обещал её быстрый и высокий доход, но просто перестал выходить на связь после получения денег.

В аналогичную ситуацию попали ещё пять жителей областного центра. Все вместе они лишились 2 231 000 рублей