Шестеро человек в Брянской области стали жертвами онлайн-мошенников

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах. Жертвы мошенничества либо проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения, либо в ходе разговора неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, позволяя преступникам списать деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
В полицию обратилась 53-летняя жительница Фокинского района Брянска, желавшая приобрести медицинский стол. Женщина перевела запрошенные 46 700 рублей, но доставки товара так и не дождалась, «продавец» также перестал выходить на связь.
При схожих обстоятельствах заказавший автомобильные шины 37-летний житель Жуковского района лишился 20 500 рублей, оплатившие ряд онлайн-услуг 24-летний житель Советского района и 49-летняя жительница Выгоничского района – 18 900 и 9100 рублей, заказавшая платья 62-летняя жительница Брянского района – 4000 рублей, а покупавшая шерстяной платок 68-летняя жительница Володарского района – 2500 рублей.
Ранее четыре брянчанки «подарили» мошенникам около 180 тысяч рублей.
12.01.2021 11:49
Пенсионерка из Десногорска подозревается в покушении на убийство внука
25-летний житель Десногорска пожаловался на угрозы пенсионерки в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области. Полицейские опросили потерпевшего и установили, что молодой человек долгое время проживает со своей бабушкой и ведет аморальный образ жизни. Накануне мужчина пришел домой в пьяном состояние, между ним и его бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры женщина взяла со
12.01.2021 11:14
Еще один смолянин стал жертвой COVID-19
В регионе продолжает расти число летальный случаев, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 12 января. По официальным данным на 12 января, предоставленным федеральным оперативным штабом, в регионе с начала пандемии выявили 18 939 инфицированных коронавирусом. Суточный прирост заразившихся составил 156 человек. По выздоровлению за минувшие сутки выписали 231 смолянина. Всего справиться с коронавирусом удалось 14 518
12.01.2021 10:18
Садовый дом загорелся в Сафонове
Пожар произошел 11 января 2021 года в 23:47, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Возгорание произошло на улице Ленинградская. На место вызова выехали две пожарные машины и шесть человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, горение садового дома. Причина и ущерб устанавливаются специалистами. Напомним, соседям удалось предотвратить пожар в Ярцеве.
11.01.2021 14:12
155 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Смоленской области
Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 155 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 783. Число выздоровевших выросло на 12 человек, сообщает штаб. Всего 14 287 смолян прошли лечение и выписались из больниц с отрицательным результатом на тест на коронавирус. 356
11.01.2021 12:10
Бдительные соседи самостоятельно справились с пожаром в Ярцеве
Около девяти часов вечера 10 января на улице Автозаводской в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Позвонивший в пожарную служба сосед сообщил, что горит входная дверь в квартиру соседей на первом этаже. Еще до прибытия пожарных, неравнодушные соседи вместе с хозяевами квартиры, чья дверь оказалась объята пламенем, залили водой возгорание.
11.01.2021 11:54
Плохая привычка привела к пожару в Ярцеве
На улице Чернышевского в четырехэтажном доме произошел пожар на третьем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители четырехэтажного дома, почувствовав запах дыма, обнаружили, что его источник – квартира на третьем этаже. Соседи, войдя в жилье, увидели, что дым идет из-за двери ванной комнаты. Вызвав пожарных, неравнодушные Ярцевчане залили тлеющие постельные принадлежности водой.