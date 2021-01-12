Шестеро человек в Брянской области стали жертвами онлайн-мошенников

Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах. Жертвы мошенничества либо проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения, либо в ходе разговора неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, позволяя преступникам списать деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Фокинского района Брянска, желавшая приобрести медицинский стол. Женщина перевела запрошенные 46 700 рублей, но доставки товара так и не дождалась, «продавец» также перестал выходить на связь.

При схожих обстоятельствах заказавший автомобильные шины 37-летний житель Жуковского района лишился 20 500 рублей, оплатившие ряд онлайн-услуг 24-летний житель Советского района и 49-летняя жительница Выгоничского района – 18 900 и 9100 рублей, заказавшая платья 62-летняя жительница Брянского района – 4000 рублей, а покупавшая шерстяной платок 68-летняя жительница Володарского района – 2500 рублей.

Ранее четыре брянчанки «‎подарили» мошенникам около 180 тысяч рублей.