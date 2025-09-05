Школьника из Брянска ждёт суд по обвинению в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрит уголовное дело о покушение на убийство группой лиц. Приговор выслушает 15-летний житель областного центра.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июня 2025 года подросток был в гостях у своего брата в квартире дома по улице Есенина. Вместе с 19-летним знакомым они распивали спиртные напитки. Между молодыми людьми возник конфликт.

Фигурнат с родственником нанесли гостю множественные ножевые ранения, а также избили его. Считая потерпевшего мертвым, они завернули его в покрывало, вынесли на улицу и прикопали землей. Потерпевшего утром нашли прохожие. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Оба ждут суда под стражу. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.