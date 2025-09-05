Школьника из Брянска ждёт суд по обвинению в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Володарского района Брянска рассмотрит уголовное дело о покушение на убийство группой лиц. Приговор выслушает 15-летний житель областного центра.
По версии следствия, в ночь с 20 на 21 июня 2025 года подросток был в гостях у своего брата в квартире дома по улице Есенина. Вместе с 19-летним знакомым они распивали спиртные напитки. Между молодыми людьми возник конфликт.
Фигурнат с родственником нанесли гостю множественные ножевые ранения, а также избили его. Считая потерпевшего мертвым, они завернули его в покрывало, вынесли на улицу и прикопали землей. Потерпевшего утром нашли прохожие. Врачам удалось спасти ему жизнь.
Оба ждут суда под стражу. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов