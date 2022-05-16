Склад сгорел на улице Союзной в Брянске

Огонь тушили почти три часа.

На улице Союзной в Брянске сгорел склад.

Сообщение о пожаре в Бежицкой районе областного центра поступило в региональное МЧС в пятом часу утра. На происшествие прибыли четыре пожарных расчёта. Складское помещение потушили спустя почти три часа. В огне никто не пострадал. Причины пожара выяснят специалисты.

Очевидцы происшествия разместили в соцсетях фото и видео с места происшествия.