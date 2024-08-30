Следователи ищут свидетелей смертельной аварии в Брянском районе

Следователи ищут свидетелей аварии в Брянском районе, в которой погиб мотоциклист. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Следователи брянского УМВД возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии правоохранителей, 27 августа на 8 км автодороги «Брянск-Дятьково-граница Калужской области» 40-летний мужчина за рулём мотоцикла BMW врезался в самосвал «КАМАЗ». 65-летний водитель в этот момент начал разворачиваться на дороге. Байкер от полученных травм умер на месте.

Полицейские просит очевидцев ДТП обратиться по адресу: Брянск, улица Советская, 102, каб. 5.47 либо по телефонам 8 (4832) 66-79-94, 8-995-894-71-24.