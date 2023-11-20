Следователи проверяют информацию о нападении собаки на ребёнка
Глава следкома России контролирует ход проверки факта нападения на ребенка бродячей собаки.
Брянские следователи проводят процессуальную проверку по сообщению в средствах массовой информации. В Новозыбкове на 11-летнего мальчика напала бездомная собака. Животное укусило ребёнка.
Ход проверки контролирует Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.