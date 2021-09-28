Следователи раскрыли дело 17-летней давности о жестоком убийстве в Супонево

Убийцу 80-летней женщины нашли в колонии.
Брянские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины в Супонево, которое было совершено в 2004 году.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, вечером 2 ноября в доме № 71 по улице Фокина в Супонево обнаружили тело женщины 1924 года рождения со следами насильственной смерти. На первоначальном этапе расследования раскрыть преступление по горячим следам не удалось.
Автоматизация баз данных и и криминалистических учетов, развитие возможностей экспертных и криминалистических подразделений Следственного комитета и настойчивость следователей позволили установить личность подозреваемого.
Следственно-оперативная группа повторно проанализировала материалы уголовного дела и собрала доказательства, в том числе содержащие генетические данные, а полицейские провели дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.
В результате подозреваемого – 51-летнего жителя Брянской области – нашли в местах лишения свободы, где он отбывал наказание за совершение других преступлений. Собранные следователями доказательства вынудили его дать признательные показания.
На допросе брянец подробно рассказал о совершенном им убийстве и опознал личность пенсионерки по фотографии.
Днем 2 ноября мужчина пришел в дом 80-летней женщины, чтобы купить спиртное. Не получив его, он нанес ей стеклянной банкой несколько ударов в область головы и передней поверхности туловища. Когда хозяйка дома упала на пол, гость задушил ее, после чего сбежал через задний двор.
Материалы уголовного дела направлены прокурору для последующей передачи в суд.
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