Следователи заочно предъявили обвинение отдавшему приказ об атаке на нефтебазу в Брянске командиру

Следователи заочно предъявили обвинение командиру ВСУ, отдавшему приказ об атаке на нефтебазу в Брянске.
Следственный комитет Российской Федерации расследует уголовное дело по факту сброса бомб на территорию нефтебазы в Брянске. Заочное обвинение правоохранители предъявили командиру 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Вооруженных сил Украины Евгению Булацику. По его приказу 30 апреля 2022 года экипаж бомбардировщиков Су-24м скинули две фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с зарядом бомбы каждая 221 кг взрывчатого вещества на территории нефтеналивной станции ООО НК «Русснефть-Брянск».
При взрыве была создана опасность гибели не менее 10 работников предприятия. Собственнику причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.
Следственный комитет устанавливает других причастных лиц. Расследование продолжается.
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