21-летний слесарь с предприятия в Дятьково погиб от взорвавшегося тракторного колеса, которое он пытался накачать оборудованием от мебельного станка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека. В преступлении обвиняют 37-летнего мастера участка деревообрабатывающего предприятия в городе Дятьково.

21 декабря 2021 года мастер не исключил доступ посторонних лиц к системе сжатого воздуха, подключенной к станку для производства мебельных деталей и предназначенной для их обдува. 21-летний слесарь по ремонту автомобилей решил использовать это оборудование для накачивания шины тракторного колеса. Под высоким давлением камера и шина взорвалась, а также разорвался металлический диск. Работник погиб от полученных травм.