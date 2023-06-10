Смертельное ДТП с двумя фурами произошло на брянской трассе

Мужчина погиб при столкновении легковушки с двумя фурами на брянской трассе в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 43 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 26-летний водитель на Volkswagen Jetta, при перестроении столкнулся с Volvo с полуприцепом. От удара легковушка выехала на встречную полосу врезалась в фуру DAF.

Водитель и 28-летний пассажир иномарки в тяжелом состоянии попали. Пассажир умер в реанимации.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.