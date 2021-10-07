Составитель поездов получил условный срок за гибель брянца

Дело рассматривалось в особом порядке.

Составитель поездов железнодорожной станции Брянск-Орловский оказался на скамье подсудимых из-за гибели человека. Житель Фокино, исполняя свои должностные обязанности, находился в тамбуре начального вагона поездного состава локомотива. В темное время суток он не заметил на путях человека и не принял мер для остановки маневрового состава. Через несколько дней мужчина умер в больнице.

Володарский районный суд приговорил железнодорожника к двум годам условно. Родные погибшего сочли приговор излишне мягким и подали апелляцию. Брянский областной суд добавил к условному наказанию еще один год.