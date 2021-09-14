Сотрудница банка украла 6 миллионов рублей у клиентов в Клинцах

Пострадали шесть человек.

В Клинцах бывшая сотрудница банка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве.

Как сообщает региональная прокуратура, в 2017 году женщина, работая в должности консультанта банка, под предлогом получения прибыли оформила банковские карты и открыла вклады для двух клиентов. Затем она перевела деньги на свой счет.

С мая 2018 года по апрель 2020 года, уже не являясь сотрудником банка, женщина аналогичным способом ввела в заблуждение еще четырех человек. В общей сложности она завладела 6 миллионами рублей, принадлежавших шести клиентам.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Мошеннице грозит до 10 лет заключения со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.