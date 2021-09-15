Сотрудница банка в Клинцах украла кредиты клиентов

Это уже второй случай кражи денег банковскими работниками в Клинцах.

Экс-сотрудница банка в Клинцах оказалась на скамье подсудимых по обвинению в краже с банковских счетов клиентов.

Как сообщает региональная прокуратура, с сентября 2020 года по январь 2021 года работница операционного офиса в Клинцах воспользовалась базой данных банка и нашла заемщиков, имеющих кредиты. Она ввела в базу данных пароли от личных кабинетов и банковских счетов семи клиентов и без их согласия оформила на них банковские карты, на которые перевела деньги с их кредитных карт. Деньги женщина впоследствии обналичила в банкомате. Размер ущерба превысил 20 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд. Бывшей операционистке грозит до шести лет заключения и штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что перед судом предстанет бывшая банковский консультант, укравшая у шести клиентов 6 миллионов рублей.