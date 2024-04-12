Сотрудница магазина в Брянске остановила грабителя

Сотрудница магазина в Брянске задержала грабителя, который пытался похитить кофе и спиртное. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазине самообслуживания на территории Советского района Брянска произошло преступление. Внимание сотрудницы привлек мужчина, который положил в корзинку несколько банок кофе и бутылок спиртного, а затем направился к выходу, минуя кассу.

Работница догнала злоумышленника и отобрала корзину. Тот несколько ударил женщину по лицу. Неравнодушные покупатели помогли задержать злоумышленника до приезда полиции.

30-летний житель Дубровского района не раз уже был судим. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дело по статье «Грабеж».