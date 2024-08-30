Сотрудницу клининговой компании Брянска обвинили в краже денег у работницы магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 33-летняя жительница Советского района Брянска, работающая в магазине самообслуживания. Из её сумки, стоявшей в незапертом шкафу в подсобном помещении, пропали 15 тысяч рублей. Факт кражи она заметила, когда собиралась домой вечером.

Полицейские установили подозреваемую в преступлении – сотрудница клининговой компании. 22-летняя уроженка Дятьковского района до этого момента в поле зрения правоохранителей не попадала. Девушка рассказала, что на похищенные деньги купила мобильный телефон и продукты.

Фигурантке предъявили обвинение по статье «Кража».