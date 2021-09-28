Сотрудник ИК-5 в Стародубе снабжал заключенного телефонами и СИМ-картами

Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Бывший сотрудник ИК-5 УФСИН России по Брянкой области предстал перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как сообщает региональная прокуратура, сотрудник колонии в Стародубе, будучи наделенным правом изымать запрещенные предметы и пресекать их пронос на охраняемую режимную территорию, вступил в преступный сговор с осужденным.

Из корыстных целей сотрудник колонии с 1 мая 2020 года по 26 августа 2020 года проносил на территорию колонии и передавал заключенному мобильные телефоны, флеш-карту, наушники, СИМ-карты. Взамен он получил 13 тысяч рублей с помощью безналичного расчета.

Суд приговорил бывшего сотрудника колонии к трем годам двум месяцам колонии общего режима и запретил ему в течение двух лет занимать любые должности в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний. Приговор в силу еще не вступил.