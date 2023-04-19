Сотрудника брянского банка подозревают в краже денег со счета клиентки

Работника банка в областном центре подозревают в краже 5000 рублей со счета клиентки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 28-летняя жительница Брянска. Женщина рассказала, что с ее банковского счета пропали деньги. 5 тысяч рублей списались на оплату онлайн-игры.

Правоохранители выяснили, что к хищению может быть причастен 21-летний работник банка, где потерпевшая оформляла банковскую карту. При регистрации молодой человек использовал свой мобильный телефон, чтобы получить доступ к учетной записи клиента. После ухода женщины он оплатил с её счёта игру.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.