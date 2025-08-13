Совершившего четыре преступления в один день брянца ждёт суд
Совершившего четыре преступления в один день брянца ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство, побоях, и незаконном проникновении в жилище. Приговор выслушает ранее судимый брянец.
По версии правоохранителей, вечером 24 мая 2025 года в поселке Лопандино пьяный фигурант в ходе конфликта, замахиваясь топором, высказал в адрес двух знакомых угрозу убийством. Затем он ударил приятельницу кулаком в грудь.
В этот же день поздним вечером обвиняемый забрался в дом своего односельчанина. Спящего мужчину фигурант ударил ножом в грудь, намереваясь его убить. Потерпевший проснулся, смог вырваться и убежать.
