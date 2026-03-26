Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Пожары

Спасатели больше часа тушили крышу дома в Белых Берегах

2026, 26 марта 11:15
Источник фото

Спасатели больше часа тушили крышу дома в посёлке Белые Берега накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Информация о пожаре в Фокинском районе города Брянска поступила в оперативную дежурную смену спасательного ведомства днем 25 марта. В посёлке Белые Берега на улица 1-я Брянская загорелась кровля частного жилого дома.

Тушить возгорание приехали единицы пожарной техники. Больше часа спасатели ликвидировали огонь. 

Кровля здания серьёзно повреждена. Проживающие в доме три человека не пострадали. Причину происшествия выясняют эксперты.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14618) брянск (6875) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2065) уголовное дело (2024) Александр Богомаз (1925) суд (1787) авария (1647) мчс (1510) коронавирус (1272) умвд (1052)