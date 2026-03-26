Спасатели больше часа тушили крышу дома в Белых Берегах

2026, 26 марта 11:15

Спасатели больше часа тушили крышу дома в посёлке Белые Берега накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Информация о пожаре в Фокинском районе города Брянска поступила в оперативную дежурную смену спасательного ведомства днем 25 марта. В посёлке Белые Берега на улица 1-я Брянская загорелась кровля частного жилого дома.

Тушить возгорание приехали единицы пожарной техники. Больше часа спасатели ликвидировали огонь.

Кровля здания серьёзно повреждена. Проживающие в доме три человека не пострадали. Причину происшествия выясняют эксперты.